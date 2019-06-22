TOKİ’nin Boğazkale ihalesi 11 Temmuz’da

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Boğazkale Belediyesi arasında yapılan görüşmelerin neticesinde ilçeye 79 adet konut, 1 adet büfe yapılması planlanıyor.

Konu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile yapmış olduğumuz yoğun görüşmeler neticesinde, 79 adet konut, 1 adet büfe ile alt yapı ve çevre düzenlemesi işi 11 Temmuz 2019 tarihinde ihalesi yapılacaktır. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)