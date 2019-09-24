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Tokat’taki bağları incelediler

Boğazkale Kaymakamlığı’nın Höke Bağlarının tekrar canlandırılması amacıyla hazırladığı proje kapsamında Yekbas, Emirler ve Evci köylerinde bağcılık yapacak olan çiftçiler için Tokat’a üzüm bağlarını incelemek üzere bir gezi düzenlendi.

Tokat’taki bağları incelediler

Boğazkale Kaymakamlığı’nın Höke Bağlarının tekrar canlandırılması amacıyla hazırladığı proje kapsamında Yekbas, Emirler ve Evci köylerinde bağcılık yapacak olan çiftçiler için Tokat’a üzüm bağlarını incelemek üzere bir gezi düzenlendi.

24 Eylül 2019 Salı 21:05
Tokat’taki bağları incelediler

Çiftçilerin bağcılığın daha profesyonel yapıldığı alanları incelemesinin büyük önem arz ettiğini ifade eden Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, çiftçilerin bağcılık konusunda daha net bir yol haritasına sahip olacağını ve bölgede yetiştirilebilecek üzüm cinsinin de bu suretle daha sağlıklı tespit edilebileceğini söyledi.

Önümüzdeki günlerde tespit edilen üzüm çeşidinin dikimi ile ilgili çiftçilere gerekli desteğin sağlanacağını belirten Ataman, Boğazkale’nin eskiden olduğu gibi bağcılık konusunda söz sahibi kentlerden biri olmasını umut ettiklerini ifade etti. (Haber Merkezi)

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