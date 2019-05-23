Tarihi konakta HEM sergisi

HEM kursiyerlerinin el işi göz nuru eserlerinin bulunduğu sergisinin açılışı, Vali Mustafa Çiftçi, Kaymakam Yunus Ataman ve Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Abdurrahman Başbuğ ve diğer kurum amirleri tarafından gerçekleştirildi.

Bir süre Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak hizmet veren ve 2019 yılında Üniversitenin konakları boşaltmasının ardından yeni bir proje hazırlayarak konağı turizme kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Kaymakam Ataman, “Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde faaliyet gösteren kurslarda üretilen yöresel el sanatları ürünleri sergi ve satış yeri ile kafeterya ve kahvaltı salonu olarak hizmet verecek.

Boğazkale HEM Müdürlüğü’nde kurs gören kadınlar kendi üretmiş oldukları ürünleri 350 yıllık tarihi Ramazan ayından sonra gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra burada organik köy kahvaltılarının da verilebileceği bir zemin oluşturmaya çalıştıklarını belirten Ataman, “Bunu da tamamladığımız takdirde inşallah ilçe merkez ve köylerimizdeki kadın girişimcilerimizin kendilerini ifade edebildikleri ürettikleri ürünleri sergileyebilecekleri bir mecra olacak burası. Şimdiden 50'ye yakın kadın kursiyerimiz ekonomik gelir elde etmeye başladılar. Bu olumlu durumun artarak devam etmesi ümidindeyiz” şeklinde konuştu.

"KONAĞIN TARİHÇESİ"

Dulkadiroğulları Beyliği, Elbistan ve Maraş merkezli geniş bir bölgeye hükmettiği dönemlerde, birçok şehri imar etmiş, önemli eserler bırakmışlardır. 1515 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından yıkılışından sonra, Anadolu’nun farklı bölgelerine dağılan Dulkadiroğlu hanedanı mensupları gittikleri yerlerde atalarından önemli izler taşıyan eserler yapmaya devam etmişlerdir. Bu eserlerden bir tanesi de 1664 yılında Çorum’un Boğazkale ilçesinde inşa edilen Dulkadiroğulları Konağı.

Dulkadiroğulları soyundan gelen Dölarslan ailesine ait olan konak Osmanlı döneminde inşa edilmiş olsa da Dulkadiroğulları ismiyle anılmaktadır. Ağaların Konağı olarak da bilinir. 8 bin metrekare alanda bahçe, haremlik, selamlık, fırın ve hamam gibi bölümlerden oluşan konak, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.”

(Taner ŞİMŞEK)