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Tarih hazinelerinin yanıbaşında karavan veya çadır kampı fırsatı
Zengin tarih hazinelerini bağrında taşıyan Çorum’un Boğazkale ilçesinde, uzun yıllardan beri turizme hizmet eden bir aile var: Aşıkoğlu Ailesi…Tesisin kurucusu Hasan Aşıkoğlu ve oğlu Cengiz Aşıkoğlu, her türlü güçlüğe göğüs gererek Hitit başkentinde otel ve restaurant hizmetini sürdürüyorlar.
Boğazkale 02.07.2022, 01:46
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Aşıkoğlu Otel ve Restaurant, yerli-yabancı turistlerin uğrak yeri olurken, bu tesislerin hemen arkasındaki görkemli kamp yeri, şimdiye kadar gözlerden uzak kaldı. Burasını bilen karavan sahipleri veya çadır tutkunları geliyor, ama yeteri kadar tanınmadığı için kapasitesine uygun konuk çekemiyor.
Kamp yeri olarak Türkiye’de ikincilik aldıklarını belirten Cengiz Aşıkoğlu, 15 bin metrekare, ağaçlı ve zemini doğal çim alana, 200 karavan, 400 çadır kapasitesine sahip olduklarını belirterek, tuvalet, su ve sıcak su ihtiyaçlarının karşılandığını söylüyor. Aşıkoğlu, tarihle iç içe, doğayla başbaşa kamp yapmak isteyen tüm Çorumluları beklediklerini ifade ediyor.
(Haber Merkezi)
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