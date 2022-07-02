Tarih hazinelerinin yanıbaşında karavan veya çadır kampı fırsatı

Aşıkoğlu Otel ve Restaurant, yerli-yabancı turistlerin uğrak yeri olurken, bu tesislerin hemen arkasındaki görkemli kamp yeri, şimdiye kadar gözlerden uzak kaldı. Burasını bilen karavan sahipleri veya çadır tutkunları geliyor, ama yeteri kadar tanınmadığı için kapasitesine uygun konuk çekemiyor.

Kamp yeri olarak Türkiye’de ikincilik aldıklarını belirten Cengiz Aşıkoğlu, 15 bin metrekare, ağaçlı ve zemini doğal çim alana, 200 karavan, 400 çadır kapasitesine sahip olduklarını belirterek, tuvalet, su ve sıcak su ihtiyaçlarının karşılandığını söylüyor. Aşıkoğlu, tarihle iç içe, doğayla başbaşa kamp yapmak isteyen tüm Çorumluları beklediklerini ifade ediyor.



(Haber Merkezi)

