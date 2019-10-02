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Sungurlu Koruma Kurulu Boğazkale’de toplandı

Sungurlu Koruma Kurulunun üçüncü dönem Eylül ayı toplantısı Boğazkale’de yapıldı.

Sungurlu Koruma Kurulu Boğazkale’de toplandı

Sungurlu Koruma Kurulunun üçüncü dönem Eylül ayı toplantısı Boğazkale’de yapıldı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 21:40
Sungurlu Koruma Kurulu Boğazkale’de toplandı

Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin ilgili yönetmeliği gereğince üç ayda bir toplanması gereken Sungurlu Koruma Kurulu Başkanlığı’nın 2019 yılı Eylül ayı toplantısı Boğazkale Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde Dulkadiroğulları Konağı’nda gerçekleştirildi.

Sungurlu Koruma Kurulu Başkanı Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken başkanlığındaki toplantıya; Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, Sungurlu Cumhuriyet Savcısı Erhan Tezkorkmaz, Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Aytunç Faydacı, Sungurlu Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, Sungurlu, Boğazkale ve Alaca Milli Eğitim Müdürleri, Sungurlu ve Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ve Borsa Başkanları, Sungurlu ve Alaca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temsilcileri, Sungurlu Emniyet Müdürü ile devlet bankası müdürleri katıldı.

Toplantıda; hükümlülerin bir meslek edindirilmelerine yönelik açılan kurslar, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlüler ile eski hükümlülerin kendiişlerini kurmalarına yönelik hazırlanan projeler ve maddi durumu zayıf olan hükümlülerin çocuklarına yapılabilecek yardımlar hakkında koruma kurulu üyelerine bilgi verilirken muhtaç ailelere yardım yapılması için de karar alındı.

Toplantıda 11 Kasım tarihinde Türkiye genelinde yapılacak olan fidan dikimi etkinliğinin planlanması yapılarak üyeler bilgilendirilirken koruma kurulu üyelerinin gündeme ilişkin görüş ve önerilerini belirtmeleri ve gündeme yönelik kararların alınmasıyla toplantı sona erdi.

Toplantıda ayrıca, koruma kurulu dördüncü dönem toplantısının Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.

(Haber Merkezi)

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