Portekiz'de 1 haftalık eğitime katıldılar

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul ve finanse edilen, Boğazkale İlkokulunun koordinatör olduğu, “Özel Eğitime İhtiyacı Olan Çocukların Oyun Aktiviteleri Yoluyla Entegrasyonu” başlıklı projenin üçüncü hareketliliği Portekiz'de gerçekleştirildi.

Erasmus+ Projesi kapsamında Portekiz'de düzenlenen “Outdoor Education / Açık Hava Eğitimi” isimli eğitime Türkiye, Romanya, Yunanistan ve Estonya'dan 37 öğretmen katıldı. Türkiye'yi temsilen Boğazkale İlkokulu Müdür Yardımcısı Fatma Gündoğdu ve 4/A sınıf öğretmeni Gamze Şen Cengiz eğitime katılırken kursa katılan öğretmenler eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını ve Europass Belgelerini aldılar. Öğretmenler kurs bitiminin ardından Lizbon, Sintra, Caldas da Rainha, Obidos, Coba da Roca ve Cascais şehirlerini ve Atlas Okyanusu da gezme fırsatı buldurlar.

Proje hakkında bilgi veren Boğazkale İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilen Erasmus+ projelerinin öğretmenlerin gelişimi için çok önemli bir fonksiyon oluşturduğunu dile getirdi. Projedeki amaçlarının özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin hak ettikleri yaşam düzeyine ulaşabilmeleri ve eğitim imkanlarında en üst düzeyde yararlanabilmelerini sağlamak ve özel eğitim materyalleri geliştirmek olduğunu, öğrencilere yaparak, yaşayarak öğrenme imkanı sunmak, onları işitsel ve dokunsal açıdan desteklemek ve ilgilerini derse çekerek öğrenmelerini kalıcı hale getirmek olduğunu söyleyen Mehmet Yılmaz, “Integration of SEN Children Through Fun Activities / Özel Eğitime İhtiyacı Olan Çocukların Oyun Aktiviteleri Yoluyla Entegrasyonu” başlıklı projemizin özel eğitime ihtiyacın olan öğrenciler alanında hazırlandığını belirtti. (Haber Merkezi)