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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Boğazkale 05.11.2020, 11:41
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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Boğazkale yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 SU 002 plakalı otomobil ile Renault marka 19 BN 123 plakalı hafif ticari araç havanın da yağışlı olmasının etkisiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç tarlaya savrulurken, meydana gelen kaza sonucu araç içerisinde bulunan Orhan U., Yakup K. ve Burhan Ç. yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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