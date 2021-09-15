“Onarım çok büyük bir külfet ve iş gücü gerektiriyor”

Prof. Dr. Andreas Schachner, bakım çalışmasıyla bir yandan suru ayakta tutarken, diğer yandan da Hititler hakkında bazı bilgilere ulaşma imkanı bulduklarını söyledi. Schachner, “Bu onarım çok büyük bir iş gücü gerektiriyor. Ancak arkeolojik ya da tarihsel olarak Hititler döneminde bu surları yapmak ve ayakta tutmak için, anıtsal yapıları ayakta tutabilmek için ne kadar efor harcamaları gerektiği konusunda da bize fikir veriyor. Dolayısıyla bu çalışmaların iş gücü anlamında götürüsü olsa dahi tarihsel açıdan böyle bir getirisi var” diye konuştu.

Onarım çalışmalarının Eylül sonu itibarıyla tamamlandığını aktaran Schachner, “Serin havada kil çamur yeterince kurumuyor, bu da kış aylarında başka sorunlara neden oluyor. Dolayısıyla Eylül’de bitirmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.

Schachner, kazılarda elde edilen verilere göre inşa edilen surun Çorum halkı tarafından benimsendiğini, Boğazkale'de bir otelin sur şeklinde inşa edilmesi gibi yereldeki modern mimari için bazı yapılara esin kaynağı olmasının da mutluluğunu yaşadığını anlattı. (AA)

