Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
93809
ALTIN
251.287
DOLAR
5.7914
STERLİN
7.4265
EURO
6.5701

Nöbeti Baba Yağmur ve Şükür Duası bugün

Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Evci Köyü'nde bu yıl 129'ncusu düzenlenecek olan Geleneksel Nöbeti Baba Yağmur (Şükür) Duası Kaynaşma ve Barışma etkinliklerinin bugün yapılacağı bildirildi.

Nöbeti Baba Yağmur ve Şükür Duası bugün

Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Evci Köyü'nde bu yıl 129'ncusu düzenlenecek olan Geleneksel Nöbeti Baba Yağmur (Şükür) Duası Kaynaşma ve Barışma etkinliklerinin bugün yapılacağı bildirildi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 00:09
Nöbeti Baba Yağmur ve Şükür Duası bugün

Boğazkale Evci Köyü Muhtarı Hasan Sarımeşinli, yaptığı açıklamada 129 yıldır süren Nöbeti Baba Yağmur (Şükür) Duası Kaynaşma ve Barışma Etkinlikleri'nin yörenin en büyük toplumsal miraslarından birisi olduğunu kaydetti. Sarımeşinli, bu mirasın herkes tarafından daha iyi bir şekilde sahip çıkılarak yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini, geleneksel olarak her yıl düzenlenen etkinlikte küs olanları barıştırdıklarını, yağmurun az yağdığı yıllarda yağmur duası, yağmurun çok yağdığı yıllarda şükür duası yaptıklarını ve etkinliği uluslararası düzeye taşımak için çalıştıklarını ifade etti.

Sarımeşinli, Muhtarlık ve Dernek organizasyonuyla Aygar Dağı zirvesindeki Nöbeti Baba Tepesi'nde yapılan ve bu yıl 129'ncusu düzenlenecek etkinliğin bugün saat 10.00'da başlayacağını belirterek, Çorumluları davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Kayıp koyunları Jandarma buldu
Kayıp koyunları Jandarma buldu
Vali Çiftçi’den Boğazkale ziyareti
Vali Çiftçi’den Boğazkale ziyareti
Tarihi konakta HEM sergisi
Tarihi konakta HEM sergisi

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim