Nöbeti Baba Yağmur ve Şükür Duası bugün

Boğazkale Evci Köyü Muhtarı Hasan Sarımeşinli, yaptığı açıklamada 129 yıldır süren Nöbeti Baba Yağmur (Şükür) Duası Kaynaşma ve Barışma Etkinlikleri'nin yörenin en büyük toplumsal miraslarından birisi olduğunu kaydetti. Sarımeşinli, bu mirasın herkes tarafından daha iyi bir şekilde sahip çıkılarak yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini, geleneksel olarak her yıl düzenlenen etkinlikte küs olanları barıştırdıklarını, yağmurun az yağdığı yıllarda yağmur duası, yağmurun çok yağdığı yıllarda şükür duası yaptıklarını ve etkinliği uluslararası düzeye taşımak için çalıştıklarını ifade etti.

Sarımeşinli, Muhtarlık ve Dernek organizasyonuyla Aygar Dağı zirvesindeki Nöbeti Baba Tepesi'nde yapılan ve bu yıl 129'ncusu düzenlenecek etkinliğin bugün saat 10.00'da başlayacağını belirterek, Çorumluları davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)