Lavanta bahçeleri arasındaki tarih

İlk olarak 60 dönümlük alana lavanta fidanı dikildiğini anlatan Ataman, yıl sonuna kadar alanın 130 dönüme ulaşacağını belirtti.

Proje ile Hattuşa’nın lavanta bahçeleri ve seyir terasının da oluşturulması ile güzel bir manzaraya kavuşacağını anlatan Ataman, yol kenarlarına da lavanta ekildiğini ifade ederek, fidanların 2-3 yıl sonra büyüyeceğini ve yol kenarları ile Yazılıkaya önünün güzel bir görünüme kavuştuğu gibi lavanta kokacağını ifade etti. (Haber Merkezi)