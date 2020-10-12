Köylüler 5 yıldır içme suyu sorunu yaşıyor

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Kadılıtürk ve Yeni Kadılı köylerini ziyaret ederek köy muhtarları Remzi Tekelcioğlu ve Ali Tekelcioğlu ile görüştü.

Muhtarlar ve köy halkı, 5 yıldır içme suyu konusunda sorun yaşadıklarını, sulun en fazla yarım saat verildiğini dile getirerek, su sorunundan dolayı yaşantılarının olumsuz etkilendiğini anlattı.

Köy halkı ayrıca verimli topraklara sahip olduklarını ancak sulama suyunun olmadığını dile getirerek, Evci Göletinden gelen sulama hattının uzatılarak bu köylere de su verilmesini istediler.

Tahtasız, konuyu yetkililere ileterek çözüm için çaba göstereceğini bildirdi. (Haber Merkezi)