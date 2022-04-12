Köy derneği 2 bin adet fidan dikti

Merkezi Ankara'da bulunan Yekbas Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetiminin temin ettiği fidanların dikimi için köy okulunun bahçesinde düzenlenen törenin ardından fidanlar toprakla buluştu.

Dernek başkanı Mustafa Tüysüz, her köyün ağaç dikme seferberliğine destek vermesi gerektiğini belirterek "Gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla yapılan bu organizasyonda emeği geçen köy dernek yönetimine ve köy halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Dernek Başkanı Tüysüz, Yekbas köyünün gurbette yaşayan çok sayıda hemşehrisinin olduğunu belirterek, gurbetten sılaya kurulan köprü aracılığıyla köylülerin köylerine destek vermesinden mutlu olduklarını ifade etti.

Mustafa Tüysüz “Tarım ve Orman Bakanlığımızdan aldığımız 2 bin fidanı Yekbas köyünde toprağa buluşturduk” ifadelerini kullandı.