Kazada ölen kızının başından ayrılmadı

Kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolunun 19. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan Boğazkale istikametine seyir eden Sebahattin Kılıç (53) yönetimindeki 06 BB 066 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada Tekmile Kılıç (58) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Sebahattin Kılıç ve otomobilde yolcu olarak bulunan Esma Bircan Saltan yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Esma Bircan Saltan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Acılı baba kızının cesedinin başından ayrılmadı, kızının feryatları ise yürekleri dağladı

Kazayı duyan Kılıç’ın yakınları olay yerine akın ederken, kazada hayatını kaybeden Tekmile Kılıç’ın babası Hasan Hamurcu uzun süre kızının cansız bedeninin başından ayrılmadı. Gözyaşlarına boğulan acılı babayı yakınları teselli etti. Kılıç’ın kızı olduğu öğrenilen Ayşegül ise, “Anne haftaya sınav sonuçları açıklanacaktı. Beni okula sen götürecektin” diyerek ağladı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tekmile Kılıç’ın cenazesi otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.