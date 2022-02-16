Kaymakam Vekili Aydın Boğazkale'ye veda etti
Boğazkale’de Kaymakam Vekili olarak görev yapan Muhammet Fatih Aydın için veda yemeği düzenlendi.
Sungurlu Nostalji Restaurant’ta verilen yemeğe kurum müdürlerinin yanı sıra, personel, işadamları ve davetliler katıldı.
7 aydır Boğazkale’de Kaymakam Vekili olarak görev yapan ve ilçe halkı tarafından sevilen Muhammet Fatih Aydın, “Şahsım adına düzenlenen bu organizasyon için katılan herkese teşekkür ediyorum. İyi dilekleriniz ve alakanız bizleri gururlandırdı. Boğazkale ilçemizde görev yaptığımız süre içerisinde ihtiyaç duyulan ve çözüm bekleyen birçok sorunu çözmeye çalıştık. Görevim süresince benden yardımlarını esirgemeyen başta Çorum Valimiz, Belediye Başkanımız ve encümen üyeleri olmak üzere tüm daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, çalışma arkadaşlarım ve siz saygıdeğer Boğazkaleli hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Haklarınızı helal edin” dedi.
Boğazkale Kaymakam Vekili Muhammet Fatih Aydın’ın kurs nedeniyle yurt dışına gideceği için görevinden ayrıldığı öğrenildi.
(İHA)
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