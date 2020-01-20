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Kaymakam Ataman’a “üstün hizmet” ödülü

Çorum’un Boğazkale İlçe Kaymakamı Yunus Ataman, 10 Ocak İdareciler Günü kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından üstün hizmet ödülüne layık görüldü.

Kaymakam Ataman’a “üstün hizmet” ödülü

Çorum’un Boğazkale İlçe Kaymakamı Yunus Ataman, 10 Ocak İdareciler Günü kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından üstün hizmet ödülüne layık görüldü.

20 Ocak 2020 Pazartesi 21:23
Kaymakam Ataman’a “üstün hizmet” ödülü

İçişleri Bakanlığı ve Türk İdareciler Derneği işbirliğnide Ankara’da 10 Ocak İdareciler Günü etkinlikleri kapsamında yılın idarecileri ödül töreni düzenlendi. Yılın idarecisi olan kaymakamların ödül aldığı törende Boğazkale İlçe Kaymakamı Yunus Ataman da “Başarılı İdareci Şehit Kaymakam Ersin Ateş Üstün Hizmet Ödülü”ne layık görülerek ödülünü aldı.

İdareciler Günü münasebetiyle yapılan törende Yunus Ataman’a ödülünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Ataman, böyle bir ödüle layık görülmekten dolayı büyük bir gurur yaşadığını belirterek bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarına aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan İdareciler Günü kapsamında Türk İdareciler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman da yer aldı.

(Volkan SINAYUÇ)

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