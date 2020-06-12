Kaymakam Ataman, vatandaşın gönlünde taht kurdu

Ataman, çalışkanlığı, mütevazılığı, iyi bir bürokrat oluşu, yardımseverliği gibi özellikleri yüzünden birçok kişinin beğenisini kazanırken her fırsatta “Vatandaşa hizmet için buradayız” mesajı veren Ataman, özellikle koronavirüs ile mücadele de aldığı karar ve önlemler ile dikkat çekmeyi başardı.

İlçe esnafını da ziyaret ederek, talep ve sıkıntılarını dinleyen Ataman, esnaf arasında da bıçak karşılanıyor.

ATAMAN’A “ÜSTÜN HİZMET” ÖDÜLÜ

Kaymakam Yunus Ataman, “10 Ocak İdareciler Günü” kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından “Üstün Hizmet” ödülüne de layık görüldü.

İçişleri Bakanlığı ve Türk İdareciler Derneği işbirliğinde Ankara’da 10 Ocak İdareciler Günü etkinlikleri kapsamında yılın idarecileri ödül töreni düzenlendi. Yılın idarecisi olan kaymakamların ödül aldığı törende Boğazkale İlçe Kaymakamı Yunus Ataman da “Başarılı İdareci Şehit Kaymakam Ersin Ateş Üstün Hizmet Ödülü”ne layık görülerek ödülünü aldı.

İdareciler Günü münasebetiyle yapılan törende Yunus Ataman’a ödülünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi.(Haber Merkezi)