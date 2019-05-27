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Kayıp koyunları Jandarma buldu

Çorum'un Boğazkale ilçesinde kayıp olan 29 koyun jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. 

Kayıp koyunları Jandarma buldu

Çorum'un Boğazkale ilçesinde kayıp olan 29 koyun jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. 

27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:17
Kayıp koyunları Jandarma buldu

Olay, ilçeye bağlı Boğazkale ilçesi Yekbas Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yasin Yabil ailesi ailesiyle birlikte köyde bir yakınına iftara gitti. Gece evine dönen Yabil, ahırında bulunan 29 adet küçükbaş hayvanın yerlerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine koyunlarını aramaya başlayan Yabil, bulamayınca durumu Boğazkale İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar sonunda kayıp olan 29 koyunu köyden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta makilik alanda başıboş şekilde buldu. Jandarma tarafından bulunan koyunlar hayvan sahibine teslim edildi. Hayvanlarını teslim alan Yabil ve akrabaları büyük mutluluk yaşarken Boğazkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti. 

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