Kaçak yapıların yıkımı sırasında gerginlik yaşandı
Çorum'un Boğazkale ilçesinde kaçak yapıların yıkımı sırasında mülk sahipleriyle polis ve belediye görevlileri arasında gerginlik yaşandı.
Boğazkale 28.06.2022, 23:32
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Boğazkale Belediyesi, ilçe girişinde A.A'ya ait arazide tespit ettiği izinsiz yapıları yıkmak üzere 2019'da çalışma başlattı. 3 yıl süren yargı sürecinin ardından mahkemeden yıkım kararı çıkması üzerine belediye personeli, iş makineleriyle araziye gitti.
Arazi sahibi ile oğlu T.A, yıkımın hukuki olmadığını iddia ederek iş makinelerini engellemeye çalıştı. Mülk sahipleri ile belediye görevlileri arasında arbede çıkması üzerine baba ve oğlu polis ekiplerince gözaltına alındı.
Arazideki dört kaçak yapı belediye ekiplerince yıkıldı.
Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, AA muhabirine, kaçak yapıların hukuk sürecinin ardından yıkıldığını, ilçede kaçak yapılara izin vermeyeceklerini ifade etti.
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