“Hizmette parti ayrımı yapmıyoruz”

Boğazkale İlçesi’ni ziyareti sırasında ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığı’na giden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, teşkilat mensuplarıyla görüştü.

İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, il başkan yardımcıları, il yönetim kurulu üyeleri ile ilçe teşkilatı mensuplarının da yer aldığı toplantıda konuşan Milletvekili Ceylan, Boğazkale İlçesi’ne yapılan hizmetler ve yatırımları anlattı. 19 yıllık AK Parti iktidarı döneminde her ilçeye olduğu gibi Boğazkale İlçesi’ne de çok önemli yatırımların kazandırıldığını ifade eden Ceylan, özellikle de 10 milyon TL gibi önemli bir paranın harcanarak gerçekleştirilen Hitit Köy Projesi’ni hatırlatarak, projenin yeniden canlandırılması için çalışacaklarını kaydetti.

Boğazkale’ye talep gelmesi halinde TOKİ konutlarının da istenilen sayıya yapılabileceğini dile getiren Ceylan, ilçenin özellikle de turizm potansiyelinin daha verimli kullanılması noktasında da yapılması gereken ne varsa elbirliği ile yapmaya hazır olduklarını vurguladı.



AK Parti’nin siyaset anlayışının merkezinde insan olduğunu ve bu anlayışıyla bugün kadar hizmet edildiğini kaydeden Milletvekili Ceylan, Boğazkale Belediyesi’nin farklı bir partinin mensubu başkan tarafından yönetiliyor olmasına rağmen hizmette asla ayrım yapmadıklarının altını çizerek, “Biz o parti, bu parti diye bakmıyoruz. Biz, insanımıza, Boğazkale’mize faydalı mı, faydasız mı diye bakıyoruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan diğer ilçe belediyelerine olduğu gibi Boğazkale Belediyesi’ne de başkanın talebi doğrultusunda 400 bin TL destek sağladıklarını açıklayan Milletvekili Ceylan, hizmette ayrım yapmadıklarına en somut örneğin de bu destek olduğunu söyledi.

Ceylan, parti teşkilatlarına da 2023 seçimlerinin önemini anlattı. 2023 seçimlerinin asrın seçimi olacağını ifade eden Ceylan, “Bu seçim bugüne kadar yaptığımız tüm seçimlerden çok daha önemli. Geçmişte tüm seçimleri kazanan bir partinin mensuplarıyız. İnanıyorum ki, yine bu seçimin kazananı Cumhur İttifakı olacak, Cumhurbaşkanımız olacaktır. Ama, bizlerin de şimdiden bu seçimler için çalışmamız lazım. 2002 öncesindeki Türkiye ile bugünün Türkiye arasındaki farkı halkımıza hatırlatmamız lazım. 2002 öncesi Boğazkale ile bugün ki Boğazkale’yi anlatmamız lazım. Yapılan hizmetleri hatırlatmamız lazım. Özellikle de kadınlarımıza çok büyük görev düşüyor. Çünkü, kadınlar lokomotiftir. Kadınlarımız her eve girebiliyor. Lütfen, sokak sokak, köy köy, ev ev dolaşalım, Dünya lideri Cumhurbaşkanımızı güçlü bir destekle yeniden seçilmesini sağlayalım” diye konuştu.