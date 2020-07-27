Hitit Sanat Galerisi hizmette

Hitit Köyü içerisinde oluşturulan Hitit Sanat Evi’nde güzel sanatlara ait çalışmalar ve organizasyonlar düzenlenebilecek. Hitit Köyü’nün üst katında yer alan sanat atölyesinde üretilen sanat eserlerinin sergilenebileceği Hitit Sanat Galerisi Kaymakam Yunus Ataman tarafından hizmete açıldı.

Hitit Sanat Galerisinin ilk sergisi ise Resim Sanatçısı Bünyamin Ağbal önderliğindeki Hitit Sanat Grubunun eserlerinin bulunduğu Hititler Resim Sergisi oldu.

İlçe Kaymakamı Yunus Ataman; Hitit Köyü’nde hizmete giren sanat atölyesinin Hitit Sanat Galerisi ile bir bütünlük oluşturduğunu ifade ederek, İlçenin tarihi ve kültürel dokusunun yanına sanatsal aktivite ve faaliyetlerin de eklenebileceği bir mekânı kazandırmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Resim sergisi açılışını yapan Kaymakam Ataman, Hitit Sanat Galerisi’ne eser veren Hitit Sanat Grubuna ve galerinin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)