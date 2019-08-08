Hattuşa’yı gezdiler

Akademi Spor Kulübü antrenörü Şahin Güler ve sporcularla birlikte gerçekleştirilen gezide, gençlere Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklediği Gül-Der Kitap Kahve’nin amacı, gençlere yönelik faaliyetleri anlatıldı ve Hitit medeniyetinin hüküm sürdüğü Boğazkale ilçesindeki tarihi yerlere ilişkin bilgiler verildi.

Proje koordinatörü Selahattin Gençkan ve Gül-Der Başkan Yardımcısı İlker Yılmaz eşliğinde Gül-Der Kitap Kahve gezi ekibi, Boğazkale’de Hattiler tarafından “Hattuş” olarak adlandırılan, Hitit egemenliğine geçtikten sonra ise “Hattuşa” adını alan antik şehirde Yazılıkaya ören yerini ve restorasyonu yapılan Hitit surlarını gezdi. Gençlere, M.Ö 1280'de Mısırlılar ile Hititler arasında yapılmış tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş antlaşması hakkında bilgiler verildi. Gezi, Boğazkale ilçesi Evci Köyü’ne yapılan ziyaret ve ikramlarla sona erdi.

(Haber Merkezi)