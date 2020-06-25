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Hattuşalı kadın girişimcilerden Kaymakam Ataman'a teşekkür ziyareti   

Hitit Medeniyetinin kadim başkenti Hattuşa’da geçtiğimiz günlerde kurulan ve kadınların sosyal ve ekonomik alanda daha etkin bir rol almasını hedefleyen “Puduhepa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi” üyeleri Kaymakam Ataman’ı ziyaret ettiler.   

Boğazkale 25.06.2020, 13:38
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Hattuşalı kadın girişimcilerden Kaymakam Ataman'a teşekkür ziyareti   

Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman’ın teşvik ve destekleriyle kısa sürede kuruluşunu tamamlayarak faaliyetlerine başlayan Kooperatifin yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Ataman'a teşekkür ziyaretinde bulundular. 
Ziyarette kooperatifleşme sürecini değerlendiren Puduhepa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Özlem Keller, "Binlerce yıllık bir tarihi ve kültürel geçmişi bulunan ilçemiz yerli ve yabancı birçok turist tarafından ziyaret ediliyor. Hititlerden kalan Hattuşa şehrinin kalıntıları, Yazılıkaya açık hava tapınağı gibi çok kıymetli bir tarihe sahibiz. Bu kadar kıymetli bir kentte yaşamamıza rağmen bizler turizmden gelir elde edecek imkânı hiçbir zaman bulamamıştık. Halk Eğitim kurslarında sadece yıl sonu sergileri için bir şeyler üretir fakat ilçe turizmine katkı sunacak bir çalışmanın için de bulunmamıştık. Kaymakamımız Yunus Ataman ilçemizde göreve başladığından beri saygıdeğer eşleriyle birlikte biz Hattuşa’lı kadınların her zaman yanında oldular, her geçen gün ilgi ve talebin arttığı bu yeni alanda üretim ve faaliyette bulunmamız için bizleri teşvik ederek, her türlü desteği verdiler ve bize yeni bir yol sundular. Kaymakamımızın talimatıyla Halk Eğitimde özellikle Hitit desenleri ve figürleriyle hediyelik ürünler üretmemiz için bütün imkanlar sağlandı ve bizler ilçemize gelen ziyaretçilere buranın tarihi ve kültürel özelliklerine uygun ürünler sunmaya başladık. "şeklinde konuştu. 
 'Tarihi Dulkadiroğulları Konağı tahsis edildi' 
Uygulama süreci için tarihi Dulkadiroğulları konağının kendilerine tahsis edildiğini hatırlatan Özlem Keller, "Bizimle beraber yaklaşık 60 kadın arkadaşımız ürettiği ürünleri burada satışa sunabildi. Kaymakamımızın teşvikiyle yöresel köy kahvaltıları sunmaya başladık ve çok beğenildiğini gördük. Kaymakamlığımızca verilen desteklerle konaktaki tüm eksikler tamamlandı, yabancı büyükelçilerin bile ağırlandığı bir mekan haline geldi. Bu bizim kendimize olan güvenimizi de artırdı. Üretim konusunda birçok eğitim aldık ve Kaymakamlığımızca çeşitli gezilere gönderilerek turizmden gelir kazanılan örnekleri gördük. Özellikle de geçtiğimiz yıl Boğazkale Kaymakamlığınca düzenlenen Hattuşa Barış Günleri festivalinde kaymakamımızın bize tahsis ettiği stantlarda ürettiğimiz ürünleri ve yöresel lezzetleri sunma imkanı bulduk ve çok büyük tecrübe kazandık. Bu süreç boyunca çok şey öğrendik, ilçemizi ileriye taşıyabileceğimize inanmaya başladık. Kaymakamımız bütün üreten kadınlarla toplantı yaparak kooperatifleşmenin önemini ve bu üretimin devamlı olması için mutlaka kurumsal hale gelmemizi söyleyerek gönüllü kadınlardan bir kooperatif kurulacağını ifade etti. Sonrasında Kaymakamlığımızın davetiyle il müdürlüklerinden uzmanlar bize kooperatifler hakkında eğitimler verdiler ve biz 11 Hattuşalı kadın Kaymakamımızın destekleriyle bu kooperatifi kurduk." dedi. 


'Doğal köy ürünleri pazarlanıyor' 
Kaymakamlığın sağladığı imkanlar ile kendilerinin Hitit köyünde mağaza ve üretim atölyelerinin bulunduğunu kaydeden Özlem Keller, "Doğal köy ürünlerini de pazarlamaya başlıyoruz. Kaymakamımızın yönlendirmesi ve sağladığı destekle e-ticaret, kooperatifimizin web sitesinin kurulması ve tanıtımının yapılması için proje hazırlandı. Bu projeyle beraber ülkemizin her tarafına uzanabileceğiz. Bunlar bizim için hayal gibiydi ama bu gün gerçekleştiğini görüyor ve bunun gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı. 
'Kaymakamımızın desteği olmasa başaramazdık' 
Kooperatif üyelerinden Sevim Kölemen'de; “ İlçemiz büyük bir turizm potansiyeline sahip olmasına rağmen biz kadınlar hiçbir faaliyetin içinde yer almıyorduk. İlçe Kaymakamımız Yunus Ataman’ın bizlerle yaptığı görüşme ve toplantılarla bu projenin içinde yer alma cesareti bulabildik. Kaymakamlığımız bize çok büyük destekte bulundu, onlarca faaliyet planlandı, eğitimler verildi, geziler yapıldı. Önemli mekânlar bize tahsis edildi ve sürekli bu süreçte başarılı olmamız için yol gösterildi. Sadece biz değil, kooperatifimizin kurulmasıyla üreten tüm kadınlar için kendimizi ifade edebileceğimiz bir imkân sağlandı. Kooperatifimizin isminden amblemine kadar bütün süreci İlçe Kaymakamımız bizzat yönetti. Eskiden halk eğitim kurslarına gitmemiz bile sıkıntı oluşturuyorken şu anda doğal köy kahvaltıları ve yöresel ürünler için Dulkadiroğulları Konağı, hediyelik eşyalarımızın satışı için de Hitit köyünde mağazamız ve üretim atölyemiz var. Bu bizim için olağanüstü bir durumdur. Teşekkürler sayın kaymakamımız, teşekkürler.” şeklinde konuştu. 
'Kadınların hayata bakış açıları değişti' 
Kooperatif üyelerinden Gülay Aşık ise; evde temizlik ve ev işleri yapar, vaktimizi genel olarak evimizde geçirirdik. Biz Hattuşa’lı kadınlar, kısa bir süre içerisinde, üreten, kendini geliştiren, araştıran ve en önemlisi kendisine ve başarıya inanan birer birey haline geldik. Vizyonumuz ve geleceğe olan bakışımız bu kadar kısa bir süre içerisinde çok farklı yerlere geldi. Tüm bu sürecin en başından itibaren bizlere olan inancı ve desteğiyle, yol gösterici ve cesaret verici tutum ve davranışlarıyla hayata bakış açımızı değiştiren Kaymakamımıza ve saygıdeğer eşlerine sonsuz teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

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