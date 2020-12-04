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Hattuşa’da belgesel çekimi

Yönetmenliğini hemşehrimiz Berat Tunç’un, sunuculuğunu ise ünlü manken-oyuncu Kıvanç Kasabalı’nın yaptığı TRT Belgesel kanalının “Şehirden Uzakta” isimli programı için Hattuşa’da çekimler yapılıyor.

Boğazkale 04.12.2020, 23:57
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Hattuşa’da belgesel çekimi

Boğazkale’deki Aşıkoğlu Otel’in sahibi Cengiz Aşıkoğlu, belgesel ekibini yalnız bırakmadı. Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa’da yapılan çekimlerin, tanıtım açısından önemli katkı sağlaması bekleniyor. (Haber Merkezi)

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