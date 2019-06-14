Hattuşa’da barış rüzgârları esecek

Hattuşa, UNESCO tarafından hem Dünya Kültür Mirası Listesine, hem de, arkeolojik kazılar neticesinde ulaşılan Hitit Kil Tablet Arşivleri nedeniyle Dünya Belleği Listesine alınan ülkemizdeki tek yer olma özelliğini taşıyor.

22-23 Haziran 2019 tarihlerinde organize edilen etkinlikle, ilçenin sahip olduğu kültürel mirasın korunması, tanıtımının yapılması ve turizm sektörünün ilçe ve bölge ekonomisine katkısının artırılması hedefleniyor.

Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, turizm, tanıtım, tarım ve hayvancılık, istihdamın artırılması, kırsaldan kente olan göçün tersine çevrilmesi ve bütüncül bir yaklaşım ile bölge ekonomisinin hızlı bir şekilde ayağa kaldırılması amacıyla bir dizi çalışma ve akabinde bu çalışmaları hayata geçirmek için çeşitli projeler başlattıklarını belirterek, “Hattuşa Barış Günleri de bu projelerden bir tanesidir. Kadeş Barış Antlaşması ile dünyada ilk yazılı barış antlaşmasının imzalandığı bu topraklarda barışa, tarihe, kültüre, gençlere ve doğaya dikkat çekmek üzere bu etkinliğimizi hayata geçiriyoruz. Ülkemizde faaliyet gösteren üst düzey fotoğraf sanatçılara, doğa sporları kulüplerine, kamp tutkunlarına, sanatseverlere ve havacılık sporlarına ilgi duyanlara hitap eden bir organizasyon planladık. Özellikle gençlerimiz, kendini genç hisseden, doğaya, spora, sanata, tarihe ve kültüre ilgi duyan her yaştan ve her guruptan insanlarımızı etkinliğimize davet ediyor, kendilerine dolu dolu bir hafta sonu vaat ediyoruz.” dedi.

(Haber Merkezi)