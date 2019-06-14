Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
90501
ALTIN
253.784
DOLAR
5.8644
STERLİN
7.4472
EURO
6.6128
ÇORUM TEK SES OLDU!
ÇORUM TEK SES OLDU!
“Yanlıştan dönülecek”
“Yanlıştan dönülecek”
Aşgın’dan destek ziyareti
Aşgın’dan destek ziyareti
“Yahya Çoban’a haksızlık”
“Yahya Çoban’a haksızlık”

Hattuşa’da barış rüzgârları esecek

Boğazkale Kaymakamlığı tarafından düzenlenen “Hattuşa Barış Günleri”, Hitit uygarlığının başkentine büyük coşku yaşatacak.

Hattuşa’da barış rüzgârları esecek

Boğazkale Kaymakamlığı tarafından düzenlenen “Hattuşa Barış Günleri”, Hitit uygarlığının başkentine büyük coşku yaşatacak.

14 Haziran 2019 Cuma 01:25
Hattuşa’da barış rüzgârları esecek

Hattuşa, UNESCO tarafından hem Dünya Kültür Mirası Listesine, hem de, arkeolojik kazılar neticesinde ulaşılan Hitit Kil Tablet Arşivleri nedeniyle Dünya Belleği Listesine alınan ülkemizdeki tek yer olma özelliğini taşıyor.

22-23 Haziran 2019 tarihlerinde organize edilen etkinlikle, ilçenin sahip olduğu kültürel mirasın korunması, tanıtımının yapılması ve turizm sektörünün ilçe ve bölge ekonomisine katkısının artırılması hedefleniyor.

Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, turizm, tanıtım, tarım ve hayvancılık, istihdamın artırılması, kırsaldan kente olan göçün tersine çevrilmesi ve bütüncül bir yaklaşım ile bölge ekonomisinin hızlı bir şekilde ayağa kaldırılması amacıyla bir dizi çalışma ve akabinde bu çalışmaları hayata geçirmek için çeşitli projeler başlattıklarını belirterek, “Hattuşa Barış Günleri de bu projelerden bir tanesidir. Kadeş Barış Antlaşması ile dünyada ilk yazılı barış antlaşmasının imzalandığı bu topraklarda barışa, tarihe, kültüre, gençlere ve doğaya dikkat çekmek üzere bu etkinliğimizi hayata geçiriyoruz. Ülkemizde faaliyet gösteren üst düzey fotoğraf sanatçılara, doğa sporları kulüplerine, kamp tutkunlarına, sanatseverlere ve havacılık sporlarına ilgi duyanlara hitap eden bir organizasyon planladık. Özellikle gençlerimiz, kendini genç hisseden, doğaya, spora, sanata, tarihe ve kültüre ilgi duyan her yaştan ve her guruptan insanlarımızı etkinliğimize davet ediyor, kendilerine dolu dolu bir hafta sonu vaat ediyoruz.” dedi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Nöbeti Baba Yağmur ve Şükür Duası bugün
Nöbeti Baba Yağmur ve Şükür Duası bugün
Kayıp koyunları Jandarma buldu
Kayıp koyunları Jandarma buldu
Vali Çiftçi’den Boğazkale ziyareti
Vali Çiftçi’den Boğazkale ziyareti
Tarihi konakta HEM sergisi
Tarihi konakta HEM sergisi
Hitit Köyü’nün çevre düzenlemesi için OKA’dan 1 milyon daha
Hitit Köyü’nün çevre düzenlemesi için OKA’dan 1 milyon daha
350 yıllık tarihi konak yeniden hizmete açıldı
350 yıllık tarihi konak yeniden hizmete açıldı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim