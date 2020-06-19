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Hattuşa turizmine kadın eli değecek

Boğazkale Kaymakamlığınca hazırlanan kalkınma projeleri kapsamında Hitit Medeniyeti’nin başkenti Hattuşa’da Putuhepa’dan binlerce yıl sonra onun adıyla kurulan kooperatif ile Hattuşalı kadınlar sosyal ve ekonomik alanda yeniden ön plana çıkmaya hazırlanıyor. 

Boğazkale 19.06.2020, 15:10
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Hattuşa turizmine kadın eli değecek

Boğazkale Kaymakamlığının himayelerinde “Puduhepa Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi” kurularak çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında bir araya getirilen 11 kadının öncülüğünde kurulan kooperatif, yörede yetişen ve üretilen ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması konusunda faaliyet gösterecek.Yöresel ürünlerin sergi ve satışının yapılması, Hitit figürlerinden oluşan hediyelik eşyaların üretilmesi ve pazarlanması ve ilçedeki diğer üreten kadınların ürettikleri tüm ürünlerin pazarlanabileceği bir mecra oluşturularak ilçenin turizm gelirlerinin artırılması planlanıyor. İlçe ekonomisine üreten kadınlar eliyle yeni bir vizyon kazandıran kooperatifin faaliyetlerine başlaması dolayısı ile bir açıklama yapan Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman;“Tarihsel ve kültürel açıdan köklü bir geçmişe sahip olan ilçemiz, M.Ö. 5000 den günümüze uzanan 7000 yıllık bir tarihi derinliğe sahip. 1986 yılından beri, UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan ülkemizdeki 18 değerden biri olan Hattuşa, aynı zamanda çivi yazılı tablet arşivleri ile de 2001 yılından itibaren yine UNESCO’nun Dünya Belleği Listesinde yer almaktadır. 


Bu tarihi önemine binaen yoğun ziyaretçi alan ilçemizde özellikle dezavantajlı durumda bulunan kadınların üretim faaliyetlerinde yer alarak hem ilçe turizmine katkı sağlamalarını hem de bu faaliyetlerden gelir elde etmelerini hedefledik. Bu kapsamda öncelikle üretim sürecinde neleri yapabileceğimizi, hangi alanlarda faaliyet gösterebileceğimizi belirleyerek kurs, eğitim ve gezi faaliyetleri planlayarak hayata geçirdik. İlçemizde bulunan Halk Eğitim Kurslarını etkin bir şekilde kullanarak, hediyelik eşya üretimi, süt ve süt ürünleri üretimi, gastronomi, tıbbi ve aromatik bitkiler ve kullanım alanları gibi bir çok alanda kurs ve eğitim çalışmaları gerçekleştirdik. İyi örnekleri yerinde incelemek ve bilgi almak adına birçok yere geziler düzenleyerek, bu eğitim, kurs ve geziler kapsamında 2018 yılında 155, 2019 yılında ise 140 olmak üzere toplam 295 kadın girişimcimize eğitim verilmesini sağladık. 
'Eğitim ve kurs faaliyetlerini tamamladıktan sonra Tarihi Dulkadiroğulları Konağı Haremlik binasını girişimci kadınlarımıza tahsis ederek ilgili mekanı yöresel ürünlerin sergi ve satışının yapılabileceği ve yöresel ürünlerden oluşan kahvaltı ve yemek hizmetinin verilebileceği bir uygulama alanı olarak düzenledik. Bu uygulama süresi içinde yakaladığımız başarı neticesinde kadınlarımızca yapılmaya başlanan üretim faaliyetlerinin kurumsallaşarak devam etmesini sağlamak amacıyla 11 kadın girişimcimizin öncülüğünde kooperatifimizin kuruluşunu sağladık. Kooperatif ismi olarak Hitit tarihinin en önemli kraliçelerinden biri olan “Puduhepa” nın ismini kullandık. İlçe turizmini geliştirme çalışmaları kapsamında gayret eden, emek veren ve en başından beri fedakarca sürece dahil olan bu günün güçlü Hattuşalı kadınlarını temsil edebilecek en uygun isim de ancak “Puduhepa” olabilirdi. Kooperatifin logosunda da yine Kraliçe Puduhepa’nın kendi mührünün üzerinde bulunan kadın temsilini kullanarak binlerce yıllık bütünlüğü yakalamaya çalıştık. Özetle, Hitit döneminin en kudretli kraliçesi olan Puduhepa hem kooperatif isminde hem de ambleminde yer alarak ilham kaynağımız oldu. Tüm bu çalışmaların akabinde“ Puduhepa Girişimci Kadınlar Üretim Ve İşletme” kooperatifi 20.02.2020 tarihinde kurularak çalışmalarına başladı.


Kooperatif bünyesinde hizmet veren 11 kadın ile birlikte ilçemiz merkez ve özellikle Yekbas köyümüzden üretime katılan yaklaşık 60 kadın üreticimiz de bu faaliyetler kapsamında gelen ziyaretçilerimizle buluşturabilecekleri tüm ürünlerini bu vesileyle sunabilecekler. Yaklaşık 2 yıldır yürütülen bu çalışmalar neticesinde turizm geliri elde eden kadın sayısı bizim açımızdan memnuniyet verici. Bu çalışmaları geliştirmek ve ileri boyutlara taşımak amacıyla da özellikle Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı başta olmak üzere yardım alınabilecek kurum ve kuruluşlara ilişkin çalışmalarımız da devam ediyor. Kısa sürede yakaladığımız başarının artacağına ve ilçe turizmine kadın eli değmesiyle çok olumlu gelişmelerin yaşanacağına dair inancım tam. Kooperatifimizin ilçe turizmine ve Hattuşalı kadınlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm bu süreçte destek ve tecrübelerini esirgemeyen Çorum Valimiz Mustafa Çiftçi’ye şükranlarımı sunuyor, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına, Ticaret İl Müdürlüğüne, İl Kültür Müdürlüğüne, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ve proje kapsamında emek vererek çalışan, gayret eden mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” 

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