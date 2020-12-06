Hattuşa dostu Kemal Ulusoy’un annesi Zehra Ulusoy’u kaybettik
Boğazkale Aşıkoğlu Otel’in sahibi Cengiz Aşıkoğlu, ülkemizin otobüsçülük ve turizm sektörünün duayenlerinden, merhum Ali Osman Ulusoy’un eşi, tanınmış işadamı, Hattuşa dostu Kemal Ulusoy ile Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy’un -anneleri Zehra Ulusoy’un vefatı dolayısıyla büyük üzüntü duyduğunu belirterek, merhumeye rahmet, Ulusoy Ailesi’ne başsağlığı dileklerini iletti.
Boğazkale 06.12.2020, 21:59
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Kemal Ulusoy’un Çorum’a ve Hattuşa’ya yakın ilgi duyan gerçek bir “dost” olduğunu ifade eden Cengiz Aşıkoğlu, “Bu vesileyle, efsane işadamı, saygıdeğer büyüğüm Ali Osman Ulusoy’u da saygıyla, rahmetle anıyorum. Kıymetli Zehra Ulusoy hanımefendinin mekânı cennet olsun. Evlatlarına ve tüm aile fertlerine sabırlar diliyorum.” dedi. (Haber Merkezi)
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