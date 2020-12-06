Son Dakika

Hattuşa dostu Kemal Ulusoy’un annesi Zehra Ulusoy’u kaybettik

Boğazkale Aşıkoğlu Otel’in sahibi Cengiz Aşıkoğlu, ülkemizin otobüsçülük ve turizm sektörünün duayenlerinden, merhum Ali Osman Ulusoy’un eşi, tanınmış işadamı, Hattuşa dostu Kemal Ulusoy ile Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy’un -anneleri Zehra Ulusoy’un vefatı dolayısıyla büyük üzüntü duyduğunu belirterek, merhumeye rahmet, Ulusoy Ailesi’ne başsağlığı dileklerini iletti.

Boğazkale 06.12.2020, 21:59
124
Hattuşa dostu Kemal Ulusoy’un annesi Zehra Ulusoy’u kaybettik

Kemal Ulusoy’un Çorum’a ve Hattuşa’ya yakın ilgi duyan gerçek bir “dost” olduğunu ifade eden Cengiz Aşıkoğlu, “Bu vesileyle, efsane işadamı, saygıdeğer büyüğüm Ali Osman Ulusoy’u da saygıyla, rahmetle anıyorum. Kıymetli Zehra Ulusoy hanımefendinin mekânı cennet olsun. Evlatlarına ve tüm aile fertlerine sabırlar diliyorum.” dedi. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 07 Aralık 2020
İmsak 06:12
Güneş 07:42
Öğle 12:36
İkindi 14:59
Akşam 17:20
Yatsı 18:45

Gelişmelerden Haberdar Olun

@