Hattuşa dostu Kemal Ulusoy’un annesi Zehra Ulusoy’u kaybettik

Kemal Ulusoy’un Çorum’a ve Hattuşa’ya yakın ilgi duyan gerçek bir “dost” olduğunu ifade eden Cengiz Aşıkoğlu, “Bu vesileyle, efsane işadamı, saygıdeğer büyüğüm Ali Osman Ulusoy’u da saygıyla, rahmetle anıyorum. Kıymetli Zehra Ulusoy hanımefendinin mekânı cennet olsun. Evlatlarına ve tüm aile fertlerine sabırlar diliyorum.” dedi. (Haber Merkezi)