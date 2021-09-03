Hattuşa'da 115'inci kazı sezonu başladı

Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasının bulunduğu Hattuşa Ören Yeri, UNESCO "Dünya Kültür Mirası" ve "Dünya Belleği" listelerindeki tek antik şehir unvanıyla Türkiye'nin önemli turizm mekanları arasında yer alıyor.

1906 yılından bu yana yapılan kazılarda 8 bin yıllık geçmişi olduğu tespit edilen tarihi kentteki mimari eserler, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Alman Arkeoloji Enstitüsü adına çalışmaları yürüten kazı başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner, bu yıl kazı çalışmalarının çeşitli noktalarda onarım ve restorasyonla başladığını söyledi.

Kurban Bayramı tatilinin ardından kazı ve araştırma çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Schachner, "Bu yıl ekim ayının ortasına kadar çalışmayı hedefliyoruz. Bu dönemde çalışabildiğimize seviniyoruz. Umarım Kovid-19 salgını bizi burada rahat bırakır." dedi.

Hattuşa'daki kazıların son birkaç yıldır Hitit Mahallesi'nde devam ettiğini anlatan Schachner, "Hitit Mahallesi'ni sokaklarıyla, yapılarıyla bütün olarak ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda son yıllarda çalıştığımız alanda ümit verici bulgular elde ettik. Son 20 yıl içinde Hititlerden önceki dönemlere, yani şehrin kurulmasından Hitit krallığının kurulmasına kadar olan süreci araştırma fırsatı bulduk. Onu biraz daha genişletmek istiyoruz." diye konuştu.

Schachner, geçmişteki kazılarda Hititlerden önceki döneme ait mimari tabaka keşfedildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Hitit binalarının arasında büyük bir meydan var. O meydanı kazıp, alttaki mimariye ulaşabildik. Böylece şehrin, Hattuşa kentinin kuruluşundan itibaren Hitit krallığının oluşumuna kadar ilk 400 yıllık süreci güzel şekilde ortaya koymamız mümkün oldu. O dönemle ilgili daha fazla bulgu elde etmeye çalışacağız ama olur mu olmaz mı belli değil. Çünkü oradaki mimarinin durumuna bağlı. Bir Hitit mahallesini bütün olarak kazdığımız için aynı şekilde korumak istiyoruz. Koruyacağız, restorasyon yapacağız. Dolayısıyla onun altındakine ulaşamayabiliriz. Ulaşmamız için Hitit yapılarını sökmemiz gerekir, o da olmaz."

Kazıda bu yıl 98 işçi ile arkeolog, tarihçi gibi 18 uzmanın yer aldığı 116 kişilik ekibin görev aldığını bildiren Schachner, "Ekibimiz sezon içinde biraz daha çoğalacak. Burada bilimsel çalışmanın yanı sıra çok sayıda kişiye de iş imkanı sunuyoruz." dedi.