Hasan Caner virüs kurbanı
Merkezi İstanbul'da bulunan Çorum Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yasin Caner’in babası Hacı Hasan Caner, hayatını kaybetti.
Boğazkale 18.11.2020, 19:22
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Boğazkale Emirler Köyü nüfusuna kayıtlı olan 73 yaşındaki Hacı Hasan Caner, 15 gündür yakalandığı koronavirüs salgını nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.
Önceki gün sabah saatlerinde yaşamını yitiren 5 çocuk babası Hacı Hasan Caner’in cenazesi İstanbul’dan alınarak doğum yeri olan Boğazkale Emirler Köyü’ne getirildi. Caner, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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