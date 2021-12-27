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Güvenlik ve asayiş toplantısı Boğazkale’de yapıldı
Çorum İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında Boğazkale’de gerçekleştirildi.
Boğazkale 27.12.2021, 23:36
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Toplantı öncesinde Boğazkale Kaymakamı Muhammet Fatih Aydın ve Belediye Başkanı Mesut Ocaklı’yı ziyaret eden Vali Çiftçi, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakamlık ve Belediye ziyaretinin ardından Boğazkale Hitit Evi’ndeki toplantı salonunda Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
(Haber Merkezi)
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