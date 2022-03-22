Feyzioğlu Hattuşa’da
Türkiye Barolar Birliği önceki Başkanı Prof .Dr. Metin Feyzioğlu, ailece Boğazkale’de Cengiz Aşıkoğlu’nun konuğu oldu.
Boğazkale 22.03.2022, 22:38
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Daha önce, merhum Prof.Dr. Aykut Çınaroğlu’nun Kazı Başkanlığı döneminde Alacahöyük kazılarıyla da yakından ilgilenmiş olan Feyzioğlu, yıllar boyu Hitit uygarlığına verdiği değerle “Hitit Aşığı” olarak tanınıyor.
(Haber Merkezi)
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