Feyzioğlu Hattuşa’da

Daha önce, merhum Prof.Dr. Aykut Çınaroğlu’nun Kazı Başkanlığı döneminde Alacahöyük kazılarıyla da yakından ilgilenmiş olan Feyzioğlu, yıllar boyu Hitit uygarlığına verdiği değerle “Hitit Aşığı” olarak tanınıyor.

(Haber Merkezi)