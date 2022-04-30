Evci’de birlik iftarı

Sungurlu’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi’nde bulunan Evci Emlak ve Danışmanlık sahibi ve Evci eski Belediye Başkanlarından Mustafa Sarıyüce tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeği bu yılda büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Evci köyü ilk ve ortaokulunda düzenlenen iftar yemeği öncesi Mustafa Sarıyüce, konuklarını kapıda karşılayarak yakından ilgilendi. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan iftar yemeğine, Evci ve çevre köylerin yanı sıra Boğazkale ve Sungurlu’dan çok sayıda davetli katıldı.

Mustafa Sarıyüce, her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirdikleri iftar yemeğini bu yılda komşu, akraba, dost ve arkadaşların katılımıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Birlik ve beraberliğin pekişmesi için bu tür yemeklerin önemine değinen Sarıyüce, “Ramazan ayı, birlik beraberlik ayıdır, yardımlaşma dayanışma ayıdır. İnsanlar arasında toplumsal dengenin sağlandığı bu müstesna günler, zengin ile fakir arasında bir köprü kurulduğu değerli zamanlardır. Karşılıklı hoşgörünün, güvenin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın olduğu yerde huzur vardır, barış vardır. Toplum olarak bizi biz yapan güzel değerlerimiz ve geleneklerimiz ramazan ayında yenilenir ve kuvvetlenir.” dedi.

Dost ve arkadaşlar ile birlikte bir bütün olarak iftar açmanın mutluluk verici olduğunu ve bunun aynı zamanda büyük bir minnet olduğuna dikkat çeken Sarıyüce, “Taşralarda dostluklar, arkadaşlıklar ve komşuluklar daha samimi ve daha içten. Bizde bu samimiyetin devamı için bu yemeği organize ettik. Düzenlediğimiz geleneksel iftar yemeğimize katılan konuklarımıza çok teşekkür ediyor ve hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

