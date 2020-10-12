Evci Göletinde elektrik sorunu

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, daha önce belde olan ve nüfusunun düşmesi nedeniyle köye dönüştürülen Evci Köyü’nü ziyaret ederek Muhtar Hasan Sarımeşinli’den göletin durumu ve sorunlar hakkında bilgi aldı.

2014 yılında 1800 nüfusa sahip olan Evci’nin 2020 rakamlarına göre 360 nüfusa düştüğünü belirten CHP İl Başkanı Tahtasız, “Evci ve çevresindeki köylerin tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla buraya 2014 yılında bir gölet yapıldı. Göletin kesin kabulü yapılmamış. Aboneliği alınmadığı ve elektriği kesik olduğundan dolayı makine dairesindeki havalandırma çalışmıyor. Makinalar ve borular rutubetten dolayı çürümeye başlamış. Aboneliğin bir an önce alınması ve havalandırmanın yapılması gerekiyor” dedi.

Tahtasız, konuyu yetkililere ileterek çözüm için çaba göstereceğini bildirdi. (Haber Merkezi)