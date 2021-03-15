Etimesgut Belediyesi’nden Boğazkale’ye cenaze aracı

Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Her zaman yanımızda olup ilçemizden, Çorumlu hemşerilerimizden desteğini esirgemeyen MHP Etimesgut Belediye Başkanımız Enver DemireL ve Belediye Meclisi, Boğazkale Belediyemize Cenaze Nakil Aracı hibe etmiştir. Emeği geçen başta Etimesgut Belediye Başkanımız, Enver Demirel'e, belediye başkan yardımcılarına, Etimesgut İlçe Başkanı Sayın Hacı Ünal ve ilçe teşkilatına, belediye meclis üyelerine, Etimesgut Belediyesi MHP Grup Başkan Vekili ve Etimesgut'ta oturan Çorumlular Dernek Başkanı Sayın İsa Çakır'a ve emeği geçen herkese ilçemiz halkı, belediye başkanlığımız ve şahsım adına teşekkür ederim” dedi.



(Haber Merkezi)

