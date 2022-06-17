Erich Von Daniken Hattuşa’da
1968’de yayınlanan “Tanrıların Arabaları” isimli kitabıyla dünyayı sarsan İsviçre kökenli ünlü yazar Erich Von Daniken, Almanya’dan 50 kişilik bir grupla Hattuşa’ya geldi.
Boğazkale 17.06.2022, 19:44
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Daha önce 1988’de de Hitit başkentini ziyaret etmiş olan Daniken, yine Aşıkoğlu Otel Sahibi Cengiz Aşıkoğlu tarafından ağırlandı.
Cengiz Aşıkoğlu, 87 yaşındaki Kapadokya ve Hattuşa aşığı Erich Von Daniken’ın bir kez daha Hattuşa’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ettiğini söyledi.
(Haber Merkezi)
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