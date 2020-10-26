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“Derler ki, insanlar ikiye ayrılır; Hattuşa’yı görenler ve diğerleri”

Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın manevi oğlu, ünlü yazar, turizmci Prof.Dr. Şadan Gökovalı, İzmir 9 Eylül Gazetesi’ne “Hattuşa”yı yazdı.

Boğazkale 26.10.2020, 21:36
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“Derler ki, insanlar ikiye ayrılır; Hattuşa’yı görenler ve diğerleri”

“Hattuşa (Boğazkale)” başlıklı yazısını, Boğazkale’deki Aşıkoğlu Otel’in sahibi Cengiz Aşıkoğlu’na ithaf eden Gökovalı, Hattuşa’nın mutlaka görülmesi gerektiğini vurgularken, insanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş’in altında Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın mührünün de bulunmasının önemine özellikle işaret etti.

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