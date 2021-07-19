CHP’li vekiller, Boğazkale’yi inceledi

Cumhuriyet Halk Partisi Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Boğazkale’de bazı ziyaretlerde bulunarak, sorun ve talepler hakkında bilgi aldı.

Çorum merkez ve ilçelerine geniş kapsamlı bir ziyaret turu başlatan CHP’li milletvekilleri, Boğazkale ziyareti kapsamında ilk olarak Ziraat Odası’nı ziyaret etti. Boğazkale Ziraat Odası Başkanı Ahmet Meteoğlu ile bir süre görüşerek çiftçi sorunları hakkında bilgi alan CHP heyeti, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

CHP Boğazkale İlçe Başkanı Mehmet Kurtcu ve yönetimi tarafından karşılanan CHP heyeti, parti çalışmaları ve gündemle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

CHP heyeti, Hitit Köyü projesini ve ilçenin turistik mekanlarını da inceledi.

CHP’li milletvekilleri, Puduhepa Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret ederek kadınların çalışmaları ve yaptıkları üretim hakkında bilgi aldılar.

CHP heyeti, kooperatif çatısı altında bir araya gelen ve gıda ürünü başta olmak üzere çeşitli ürünlerini burada değerlendiren kadınlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

CHP Milletvekilleri ve İl Başkanı Tahtasız, ayrıca Cengiz Aşıkoğlu’nun işletmeciliğini yaptığı Aşıkoğlu Otel ve Restaurant’ı ziyaret etti.