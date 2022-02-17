Boğazkale’ye yeni kaymakam

Alınan bilgiye göre Nazmi Yücel İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 07/02/2022 tarihli onayları ile Çorum’un Boğazkale İlçesi Kaymakamlığı görevine atandı.

Aslen Nevşehirli olan ve 1989 yılında Ankara’da doğan Nazmi Yücel, geçtiğimiz günlerde ilçeye gelerek göreve başladı.

(Volkan SINAYUÇ)

