Boğazkale’ye yeni kaymakam
Çorum’un Boğazkale İlçesi’ne Kaymakam olarak atanan Nazmi Yücel göreve başladı.
Boğazkale 17.02.2022, 19:02
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Alınan bilgiye göre Nazmi Yücel İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 07/02/2022 tarihli onayları ile Çorum’un Boğazkale İlçesi Kaymakamlığı görevine atandı.
Aslen Nevşehirli olan ve 1989 yılında Ankara’da doğan Nazmi Yücel, geçtiğimiz günlerde ilçeye gelerek göreve başladı.
(Volkan SINAYUÇ)
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