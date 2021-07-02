Boğazkale’ye 250 bin lira nakdi yardım ve 100 çöp konteyneri
Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilçelerine 100 adet çöp konteyneri ve 250 bin lira nakdi yardım desteği yapılacağını açıkladı.
Boğazkale 02.07.2021, 10:41
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Ocaklı, “İlçemize yapılan yardımlardan dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Milletvekillerimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan'a, Oğuzhan Kaya'ya, Erol Kavuncu'ya, MHP İl Başkanımız Sayın Agah Karapıçak'a, Ak Parti İl Başkanımız Sayın Yusuf Ahlatcı'ya Belediyemize vermiş oldukları desteklerden ötürü şahsım ve ilçem adına teşekkür ederim” dedi.
(Haber Merkezi)
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