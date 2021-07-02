Boğazkale’ye 250 bin lira nakdi yardım ve 100 çöp konteyneri 

Ocaklı, “İlçemize yapılan yardımlardan dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Milletvekillerimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan'a, Oğuzhan Kaya'ya, Erol Kavuncu'ya, MHP İl Başkanımız Sayın Agah Karapıçak'a, Ak Parti İl Başkanımız Sayın Yusuf Ahlatcı'ya Belediyemize vermiş oldukları desteklerden ötürü şahsım ve ilçem adına teşekkür ederim” dedi.

(Haber Merkezi)