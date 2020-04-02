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Boğazkale’nin Emirler Köyü’nde karantina yok

Çorum’un Boğazkale Kaymakamlığı tarafından ilçeye bağlı Emirler Köyü’nde karantina uygulaması haberlerinin doğru olmadığı yönünde bir açıklama yapıldı.

Boğazkale’nin Emirler Köyü’nde karantina yok

Çorum’un Boğazkale Kaymakamlığı tarafından ilçeye bağlı Emirler Köyü’nde karantina uygulaması haberlerinin doğru olmadığı yönünde bir açıklama yapıldı.

02 Nisan 2020 Perşembe 19:05
Boğazkale’nin Emirler Köyü’nde karantina yok

Yapılan açıklamada, “Sosyal medya ve birtakım haber sitelerinde, İlçemiz Emirler köyünün karantinaya alındığı yönünde paylaşımların yapıldığı görülmüş olup, söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Köyümüze il dışından gelen bir vatandaşımızın test sonucunun pozitif çıkması sebebiyle köyümüzde bu şahısla temas ettiği belirlenen iki vatandaşımıza Covid-19 testi uygulanmış ve sonuçları beklenmektedir.

Bu süreçte muhtemel vakaların önlenmesi amacıyla yoğun tedbirler alınmış ve uygulanmaktadır. Test sonuçlarına göre alınacak tedbirler ayrıca değerlendirilecektir. Alınan tedbirlere yönelik Boğazkale Kaymakamlığımızca ilan edilmeyen bilgilere itibar edilmemesi bu süreçte büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

(Haber Merkezi)

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