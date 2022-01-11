Boğazkale’de toplu sözleşme tamamlandı
Boğazkale 11.01.2022, 20:06
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Boğazkale Belediyesi ile Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesinin anlaşma ile sonuçlandırıldığı açıklandı.
Toplu iş sözleşmesinde emeği geçen Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı’ya, Muhasebe Müdürü Hanifi Soysat'a ve bu süreçte kendilerine güvenerek destek veren işçilere teşekkür eden Belediye-İş Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, “Bu toplu iş sözleşmemizin başta tüm çalışanlarımıza, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)
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