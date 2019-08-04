Boğazkale’de silajlık mısır yeni gelir kapısı

Edinilen bilgilere göre 2018 yılı Eylül ayında Boğazkale Kaymakamlığı görevine başlayan Yunus Ataman köy ziyaretleri sonrasında, Evci Göleti Sulama Tesisi’nden yararlanan Evci, Yekbas ve Kadılı Türk köylerinde çiftçilerin daha fazla gelir elde etmeleri amacıyla sulu tarım ve ürün çeşitliliğinin üzerine toplantılar yaptı. Yapılan toplantılar sonucunda köylerde özellikle Silajlık Mısır ekilmesi kararlaştırıldı.

Konu hakkında daha ayrıntılı bir çalışma yapılmasını isteyen Kaymakam Ataman, fizibilite çalışması yapılması amacıyla İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Haşim Özsaray başkanlığında bir çalışma ekibi kurulması talimatını vererek, ekilecek alanların belirlenmesi, ürün çeşidi, alınması gereken makine-ekipman, sulama teknolojileri ve fiyat çalışmasının yapılmasını istedi.

FUARA YOLLADI

Çiftçilerden alınan bilgiye göre ilçeye bağlı köylerde yaşayan çiftçilerden gelen olumlu geri dönüşler ve talepler sonrasında çiftçilerden oluşan bir grubu 2019 Konya Tarım Fuarı’na gönderen Kaymakam Ataman, Silaj Paketleme imalatı yapan firmalar ile görüşmeler yapmak amacıyla İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Haşim Özsaray ile birlikte kendisi de Konya Tarım Fuarı’na gitti.

HİBE TOHUM

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile yaptığı görüşmeler neticesinde ise İl Özel İdaresi’nden sağlanan bütçe kaynakları ile çiftçilere yüzde 90 oranında Silajlık Mısır Tohumu hibe olarak dağıtıldı.

Silaj paketleme makinesinin alınması amacıyla birkaç girişimci çiftçiyi bir araya getiren Kaymakam Ataman’ın girişimleri ile birkaç gün içerisinde Silaj Paketleme Makinesi ve ekipmanlarının siparişlerinin verildiği ve hasat döneminden önce kurularak ilçe çiftçisine hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi.

YENİ GELİR KAPISI

Çorum’un Boğazkale ilçesinde tarımsal üretim yelpazesinin geliştirilmesi amacıyla üretime başlanan silajlık mısır, çiftçilerin yeni gelir kapısı oldu.

Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, silajlık mısır ekimi yapılan tarlaları ziyaret ederek çiftçilerden mahsul hakkında bilgi aldı. Ataman, ilçede 2018 yılında Evci Göleti’nin faaliyete başlamasının ardından 11 bin dönüm tarımsal arazinin sulu tarıma elverişli hale geldiğini söyledi.

“11 BİN DÖNÜM ARAZİ SULU TARIMA ELVERİŞLİ”

Konu hakkında görüşlerini açıklayan Kaymakamı Ataman; “Tarihi özelliklerinin yanında güçlü bir tarım potansiyeline de sahip olan ilçemizin bu potansiyelini daha doğru kullanarak çiftçilerimizin mevcut alandan daha yüksek gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla sene başından beri çiftçilerimizle çeşitli toplantılar yaptık. Yaklaşık 11 bin dönüm alanın sulanmasına imkân tanıyan Evci Göleti”nin faaliyete başlamasıyla sulanabilir tarla miktarının artmasına rağmen çiftçimizin bu durumdan yeterince istifade edemediğini müşahede ettik. En az Evci köyümüz kadar sulanabilir alanı olan ve aynı problemi tespit ettiğimiz Yekbas ve diğer köylerimizi de değerlendirmeye alarak bu konuda bir çalışma yaptık.

Bölgemizdeki hayvancılık faaliyetlerini desteklemek, yem bitkileri konusundaki açığın kapanmasına yardımcı olmak ve çiftçilerimizin daha iyi gelir elde etmesini sağlamak amacıyla çiftçilerimizi yem bitkileri ekimine teşvik ettik. Özellikle silajlık mısır ekimini yapmak isteyen çiftçilerimizi bir araya getirerek % 90 oranında tohum desteği sağladık. Bu gün çiftçilerimizin ekim yaptığı tarlaları ziyaret ederek mevcut durumu görmek istedik. Ekim yapılan alanlarda ürünün durumu oldukça iyi ve çiftçimizde çok memnun. An itibarıyla yem bitkilerini paketleme imkânı sağlamak için yürüttüğümüz çalışmayı da tamamladık. Bir araya getirdiğimiz birkaç çiftçimiz vasıtasıyla silaj paketleme makine ve aparatlarını sağlayarak çiftçimizin hizmetine sunuyoruz.

Paketleme imkanıyla beraber aynı zamanda hayvancılık yapan çiftçimiz silajlık mısırını paketleyip yem tedariki noktasında yaşadığı sıkıntıları belli oranda bertaraf etmiş olacak. Bölgemizde yem ürünü ekimi ve paketlenmesinin sağlanması hayvancılık faaliyetlerini de olumlu etkileyecek. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca dönüm başına desteklerin de verildiği yem bitkileri ekimi ile beraber çiftçimizin buradaki tarımsal faaliyetlerden çok daha iyi gelir kazanacağına inanıyoruz. Çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerden elde ettiği gelirlerini arttırmak, köyden kente göçün önlenmesine katkı sağlamak ve özellikle köyde yaşayan girişimci vatandaşlarımızın önünü açmak amacıyla yaptığımız bu çalışmayı hayata geçiriyor olmanın verdiği mutluluğu özellikle ifade etmek istiyorum. Tüm çiftçilerimize şimdiden bol kazançlı ve bereketli bir hasat dönemi diliyorum” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)