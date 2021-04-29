Boğazkale’de günlük 150 kişiye sıcak iftar yemeği ulaştırılıyor

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak’a ziyareti sırasında MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı ve İl Genel Meclis üyesi Sadık Aşık’ın da katılımı ile bir süre sohbet ve gündeme dair konularda istişarelerde bulunuldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Ocaklı, projeler hakkında bilgi verdi. Heyet daha sonra yapılan çalışmaları yerinde görmek için ilçeyi gezdi.

Ziyareti değerlendiren MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, “Belediye Başkanımız Mesut Ocaklı, MHP İl Genel Meclisi üyesi Sadık Aşık ile birlikte Milliyetçi Hareketin Üretken Belediyecilik anlayışı ile sahaya konulan hizmetlerin bir kısmını yerinde inceledik” dedi.



İhtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak iftar yemeklerin hazırlandığı mekanı da ziyaret eden Karapıçak, “Boğazkale Belediye Başkanlığımız öncülüğünde günlük 150 vatandaşımıza dağıtımı yapılan iftarlık yemekleri inceleyerek, vatandaşlarımız için yapılan hazırlıklara katılım sağladık” diye konuştu.

Yapılan güzel hizmetlerden dolayı Mesut Ocaklı’ya teşekkür eden Karapıçak, tüm çalışma ekibine teşekkür ederek, “Rabb'im hepsinden razı olsun, emekleri zayi etmesin inşallah” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Boğazkale Belediye Başkanı Ocaklı ise, İl Başkanı Karapıçak, Merkez İlçe Başkanı Büzkaya ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

(Haber Merkezi)

