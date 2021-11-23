Boğazkale’de çok amaçlı salon inşaatı yükseliyor

Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı ve Belediye Meclis Üyeleri yapımı devam eden konferans ve düğün salonu inşaatında incelemelerde bulundu. Yaklaşık 1 milyon 500 bin TL tutarındaki Boğazkale Hitit Toplantı, Konferans ve Düğün Salonu inşaatının hızla devam etmesi halkın da takdirini kazanıyor.

Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, ayrıca ilçe halkı ile yapımı devam eden Yeni Belediye hizmet binasının inşaatında incelemelerde bulunarak fikir alış verişinde bulundu.

Başkan Ocaklı incelemelerle ardından yaptığı açıklamalarda, “Yeni Belediye Hizmet Binamızda devam eden çalışmaları halkımızla yerinde inceleyerek istişarelerde bulunduk. Tüm halkımıza hayırlı olsun. Halkımızla birlikte yapımı devam eden Toplantı Konferans ve Düğün Salonu inşaatımızı inceleyerek fikir alışverişinde bulunduk. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.

(Haber Merkezi)

