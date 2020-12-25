Boğazkale’de cadde ve sokak isimleri değişiyor
Çorum'un Boğazkale Belediyesi, birçok cadde ve sokağın ismini siyaset dünyasının isimleriyle değiştirdi.
Boğazkale 25.12.2020, 18:49
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Boğazkale Belediye Meclisi’nin aldığı kararla birlikte caddelere; Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş, Turgut Özal, Muhsin Yazıcıoğlu ve Necmettin Erbakan gibi isimler verildi.
Boğazkale Belediyesi’nin MHP’li Başkanı Mesut Ocaklı, isim değişikliği hakkında bilgi vererek, eski caddelerin isimlerinin bundan böyle yenileriyle anılacağını kaydetti.
(Haber Merkezi)
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