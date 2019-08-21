Boğazkale yem bitkileri üretim merkezi olacak

UNESCO “Dünya Kültür Mirası” ve “Dünya Belleği” listelerindeki tek antik şehir unvanıyla Türkiye'nin önemli turizm mekânları arasında yer alan Hattuşa'da yaşayan yöre halkının turizmin yanı sıra ilçedeki tarım arazilerinin değerlendirilmesi amacıyla projeler hazırlandı.

Kaymakam Yunus Ataman'ın girişimleriyle hazırlanan projeler kapsamında hayvancılık ve tarımsal üretim faaliyetlerinin arttırılarak, yöre halkının turizm gelirlerinin yanı sıra farklı alanlardan da gelir elde etmesi amaçlanıyor.

Yapılan çalışmalar sonucunda ilçedeki tarım arazilerine yem bitkileri ekilmesi için teşvik veren kaymakamlık, üreticiler için silajlık mısır tohum desteği sağladı. İlçede 1000 dönümden fazla bir alana silajlık mısır ekimi yapan üreticiler, hasadın ardından elde edilecek ürünü daha iyi muhafaza etmek ve pazarlayabilmek amacıyla paketleme makinesi satın aldı. Kaymakamlığın teşvikiyle bir araya gelen üreticiler, yaklaşık 650 bin liralık paketleme makinesini imece usulü satın alarak, tüm çiftçilerin kullanımına sundu.

Boğazkale'nin tarihi ve kültürel özelliklerinin yanında güçlü bir tarım potansiyeline de sahip olduğunu vurgulayan Kaymakam Yunus Ataman, özellikle Evci Göleti'nin faaliyete geçmesiyle Evci, Yenikadılı ve Kadıltürk köylerinin içinde bulunduğu alanda yaklaşık 11 bin dönüm sulanabilir arazinin mevcut olduğunu söyledi.

İlçede, bazı köyleri de hesaba kattıklarında 20 bin dönümün üzerinde sulanabilir tarım arazisinin bulunduğuna dikkati çeken Ataman, “Köy ziyaretlerimizde, çiftçilerimizle yaptığımız görüşmelerde maalesef bu potansiyelin yeterince değerlendirilemediğini, bundan yeteri kadar istifade edilemediğini gördük. Bu durumu olumlu manada değiştirmek adına çiftçilerimizle bir araya gelerek çeşitli toplantılar yaptık. İlgili arkadaşları sahada görevlendirerek bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışma neticesinde de bölgenin en önemli geçim kaynaklarından olan hayvancılık konusunda da olumlu etkisi olacağını düşündüğümüz yem bitkileri üzerine bir çalışma gerçekleştirdik” diye konuştu.

Çalışmalar kapsamında 1000 dönümün üzerinde silajlık mısır ekimi gerçekleştirdiklerini anlatan Ataman, şunları kaydetti:

“Kaymakamlık olarak çiftçilerimize yüzde 90 oranında silajlık mısır tohum desteği sağladık. Çiftçilerimiz, özellikle yem bitkileri konusunda paketleme alanında yaşanan sıkıntıyı bizlerle paylaşmasının ardından gayretli birkaç arkadaşımızı bir araya getirerek, paketleme konusunda neler yapacağımızı araştırdık. İlgili firmalarla görüştük ve bunun neticesinde silaj paketleme makinesi satın aldık. Kaymakamlık olarak arkadaşlarımızı teşvik ederek, imece usulüyle bu makineyi ilçemize kazandırdık ve tüm çiftçilerimizin kullanımına sunduk. Bu yıl yaptığımız değerlendirmeler olumlu çıkarsa inşallah gelecek yıl hem ekim alanlarını genişleterek hem de makine konusunda yaşadığımız sıkıntılar konusunda gerekli desteği sağlayarak, Boğazkale'yi yem bitkileri üretimi ve satışının sağlandığı bir yer haline getirmeyi temenni ediyoruz. Amacımız, Hititlerin başkenti Hattuşa'nın yem bitkileri üretim merkezi olması.”

Boğazkale Çiftçi Mallarını Koruma Derneği Başkanı Serdar Bektaş da bugüne kadar yem bitkilerini başka illerden getirdiklerini ancak artık kendilerinin ürettiğini ifade ederek, “Kaymakam beyin sayesinde yem bitkileri üretimine başladık. Paketleme makinesine de kavuştuk. Artık biz de başka kentlere ürün gönderebiliriz. Ben mecburiyetten ve imkan olmadığı için hep arpa ve buğday ekiyordum ama artık mısır ve yonca da ekebileceğiz” dedi.

İmece usulüyle paketleme makinesini ilçeye kazandıran Ali Karasakal ile Metin Yiğit de kendilerini teşvik ettiği için Kaymakam Ataman'a teşekkür ederek, satın aldıkları paketleme makinesini tüm üreticilerin kullanacağını ve Boğazkale'nin kısa süre içerisinde yem bitkileri üretimi konusunda merkez olmasına katkı yapacaklarına inandıklarını kaydetti. (Yusuf ÇINAR)