Boğazkale yem bitkileri üretim merkezi olacak

Yapılan çalışmalar sonucunda ilçedeki tarım arazilerine yem bitkileri ekilmesi için üreticilere bu yıl için de silajlık mısır tohum desteği sağlandığı belirtildi.

Kaymakam Yunus Ataman tarafından yapılan açıklamada; “Boğazkale ilçemizde 1500 dönüme yakın alana silajlık mısır ekimi yapan üreticilerin Kaymakamlığımızca bir araya getirilen çiftçilerimize hazırlanan proje kapsamında alınması sağlanan paketleme makinesi ile hasadın ardından elde edilecek ürünü daha iyi muhafaza etme ve pazarlayabilme imkanına kavuşturulmuş olması ekilen alanın da artmasına katkı sağladı. Başarılı olan proje için bu yıl da teşviklerin devam etmesi kararlaştırılmış ve çiftçilerimize Kaymakamlığımızca sağlanan hibe tohum desteği evlerinde teslim edilmiştir” dedi.

(Haber Merkezi)