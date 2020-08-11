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Boğazkale, mimarisi çok farklı bir cami kazanıyor

Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa örenyerini bağrında taşıyan Boğazkale ilçesi, yerli-yabancı turistlerin ilgisini çekecek, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan çift minareli, görkemli bir camiye kavuşuyor.

Boğazkale 11.08.2020, 20:54 11.08.2020, 20:55
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Boğazkale, mimarisi çok farklı bir cami kazanıyor

İstanbul’da yaşayan Sungurlu kökenli işadamı Hacı Mehmet Kasımoğlu, Boğazkale’deki Aşıkoğlu Turistik Tesisleri’nin kurucusu Hasan Aşıkoğlu’nun çok yakın aile dostu. Hayırsever işadamı, Hasan Aşıkoğlu’nun oğlu Cengiz Aşıkoğlu’nun yönlendirmesiyle, 2018 yılında Boğazköy Müzesi’nin karşısına, 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği, farklı mimariye sahip caminin temelini attı.

Cengiz Aşıkoğlu, 5 milyon liraya malolacağı hesaplanan cami inşaatının hızla yükseldiğini belirterek, “Bu kutsal mekân, farklı mimarisiyle Boğazkalemize ayrı bir zenginlik katacak. Bizim önerimizle bu hayrı gerçekleştirmekte olan hacı amcamıza şükran borçluyuz. Allah hayrını kabul etsin.” dedi.

Hayırsever işadamı Hacı Mehmet Kasımoğlu ve Cengiz Aşıkoğlu, 2018 yılında caminin temel atma töreninde…

(Haber Merkezi)

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