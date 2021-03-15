Boğazkale için istişare

Başkan Ocaklı ziyaretlerinde Boğazkale ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Boğazkale Belediye Başkanı Ocaklı, Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı ve Ankara Altındağ Belediye Meclis Üyesi Hayri Çağır’a, Etimesgutta Oturan Çorumlular Derneği Başkanı ve Etimesgut Belediye Meclisi üyesi İsa Çakır’a, Hitit Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Av. Cemal Emir’e, Av. Ahmet Taha Çağır’a misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

