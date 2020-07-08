“Boğazkale Hitit Köyü turizmi canlandıracak”

Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindeki protokol üyeleri Boğazkale’ye çıkarma yaptı. İlçede ilk Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman’ı makamında ziyaret ederek bir süre dinlenen ve çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Çiftçi daha sonra Kaymakamlığın hazırladığı proje kapsamında yapımına 2016 yılında başlanan ve ilk aşamada 1 milyon 430 bin TL harcanarak 2018’de tamamlanan Hitit Köyü’nde ikinci aşamada ise 1 milyon TL harcanarak çevre düzenlemesi ve peyzajı bitirildi. Projeyi yerinde inceleyen Vali Çiftçi, projenin başta ilçenin olmak üzere ilimiz turizmine önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

2016’da başlayan ve bugüne kadar iki kısımda yaklaşık 2,5 milyon TL harcanan projeyi inceleyen Vali Çiftçi burada yaptığı açıklamada atölye, toplantı salonu, kafeterya ve sergi alanı gibi bölümlerle Hitit Köyü’nün ilimiz turizmini canlandıracağına inandığını kaydetti.

Hitit Köyü ziyaretçilerinin 3.500 yıl önce Hititlerin günlük yaşantısına tanık olarak döneme benzer odalarda konaklama fırsatı bulacağını anlatan Vali Çiftçi, “Çorum, Anadolu’nun ilk medeniyetlerinden Hititlere kültürel mirasına ev sahipliği yapıyor. Burada, Hititlerin o dönemdeki yaşantısından kesitler sunulacak. Burayı turizmin hizmetine kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz, Burası müze ile beraber bir bütünlük arz ediyor. Çevre düzenlemesi ve peyzajı ile daha da güzelleşerek daha kullanılabilir fonksiyonel hale geldi. İnsanlar buradaki atölyelerde hem faaliyette bulunacak hem tarihi yaşayacak hem de kafeterya gibi bölümlerde dinlenme imkanı bulacak. Hitit köyünde geçmişte Hititlerin uğraştıkları alanlarla ilgili atölyeler yer alacak. Yöresel el ürünleri ve vatandaşların ürettiği malzemelerin teşhir bölümü olacak” dedi.

Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet Hitit Köyü’nün ardından ilçede çeşitli ziyaretlerde de bulundu.

(Haber Merkezi)