Boğazkale Belediyesi araç filosunu genişletti

Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, son olarak 1 adet binek otomobil ve 1 adet yol süpürme aracını belediyenin araç filosuna dahil etti. İlçedeki mahallelerin üst yapıdan çevre düzenlemesine kadar vatandaş odaklı hizmetlerde geniş bir yelpazede başlatan Başkan Ocaklı, yeni araçlarla hizmetlerin aksamadan vatandaşa ulaştırılması, yapılan çalışmaların kısa zamanda tamamlanarak hizmete sunulması anlamında çok yardımı olacağını söyledi.

Bu kapsamda ihtiyaç duyulan araçlarda satın alınarak araç filosuna katılıyor. Hizmetlerde kullanmak üzere araç filosunu güçlendirerek halkın hizmetine sunduklarını belirten Mesut Ocaklı, “İlçemizde asfalttan kaldırıma, park bahçelerden yeşil alanlara, sosyal belediyecilik hizmetlerinden yapısal dev yatırımlara, yani tüm alanlarda hızla çalışmaya devam ediyoruz. İlçe halkımıza en iyi hizmeti eksiksiz sunmak amacıyla da araç parkuruna yönelik yatırımlarımız sürüyor. Takviye olarak aldığımız son araçlarımızla birlikte halkımıza en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. Araçlarımızın İlçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

